نائب أمير منطقة جازان يطّلع على جهود فرع البيئة بالمنطقة لدعم زراعة البن السعودي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف.

واستمع لشرحٍ مفصل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حول أبرز منجزات الفرع خلال الفترة الماضية، والخدمات التي يقدمها الفرع للمزارعين للنهوض بزراعة البن السعودي بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الأولية لمهرجان البن السعودي 2023، الذي ينظمه فرع الوزارة بالمنطقة خلال الفترة القادمة بمحافظة الدائر بني مالك، بهدف التعريف بزراعة البن الخولاني وما تمتلكه جبال منطقة جازان من ميز نسبية في مجال زارعة البن وما تمتلك منطقة جازان من مقومات مادية وطبيعية وكوادر بشرية مؤهلة أسهمت وستسهم في تطوير زراعة أجود أنوع البن والتسويق له في ظل ما تجده المنطقة من دعم ورعاية في شتى المجالات.

ونوّه سمو نائب أمير المنطقة خلال اللقاء، بالجهود المبذولة لدعم زراعة البن بالمنطقة، مؤكداً أن تسجيل البن الخولاني السعودي في قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو يعكس دعم القيادة المستمر للمنطقة على جميع الأصعدة، ويمثّل امتداداً لجهود فرع وزارة البيئة في دعم مزارعي البن وتوفير جميع الاحتياجات المادية واللوجستية لتهيئة البيئة المناسبة للزراعة بما يحقق رفع مستوى الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.