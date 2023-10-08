نائب أمير منطقة حائل يرعى حفل تكريم الفائزين ببرنامج “ساهم”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقاعة الاستقبالات بالإمارة اليوم، حفل تكريم الفائزين والفائزات ببرنامج “ساهم” ، الذي شارك فيه أكثر من 70 مشاركاً ومشاركة، بتنظيم من مؤسسة الملك خالد لبرنامج “ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية”، وبالتعاون مع مجلس شباب المنطقة ، والذي اختتمت برامجه في مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبنات في حائل.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الشباب السعودي في مجال الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية لتمكينهم من إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المجتمع، وذلك على مدى سبعة أيام.

واستهدف البرنامج الشباب لنشر ثقافة الريادة الاجتماعية بينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم في مواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم في حياتهم العملية والمهنية المستقبلية، بالإضافة لتمكينهم من التفكير بطرق إبداعية لإيجاد حلول مبتكرة وتعزيز الروح الوطنية الفاعلة لديهم وتزويدهم بمهارات الابتكار والريادة وكيفية توظيفها في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية ليساهموا في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأقيم المخيم التدريبي لمدة 5 أيام لتعريف المشاركين بالريادة الاجتماعية، ومنهجيات ابتكار الحلول للتحديات الاجتماعية، وعلاقة التكنولوجيا بالريادة الاجتماعية، وبيئة ريادة الأعمال في السعودية، وقياس الأثر الاجتماعي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف أنماطهم، كما تبعها هاكاثون لمدة يومين عمل المشاركين خلاله على إيجاد حلول لتحديات اجتماعية وتم عرضها أمام لجنة التحكيم، (الفائزين) ، و ذلك في إطار برنامج “بناء القدرات”، ضمن البرامج التي تقدمها مؤسسة الملك خالد تماشياً مع أهدافها الداعمة لمبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي.

من جهته, أعرب الأمين العام لمجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ، وسمو نائبه ولمؤسسة الملك خالد على دعمهم لشباب منطقة حائل وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.