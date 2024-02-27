نائب أمير منطقة حائل يزور مقر مهرجان “درب زبيدة” بمدينة فيد التاريخية

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم، مقر مهرجان ” درب زبيدة ” الذي تنظمه هيئة التراث بالمنطقة، وذلك بمدينة فيد التاريخية.

وتجول سموه في موقع الفعاليات، واطلع على الأجنحة والأركان، ثم زار مركز “زوار حصن فيد الأثري” وتجول في أرجاء المركز، واستمع إلى شرح عن محتوياته التي اشتملت على منطقة الاستقبال وقاعات للعروض المرئية تحكي نبذة عن منطقة حائل التاريخية، والعصور الإسلامية المبكرة، وكذلك طريق الحج الكوفي (درب زبيدة)، والمواقع الأثرية حول مدينة فيد التاريخية، وحصن فيد الأثري، والتراث العمراني حول مدينة فيد التاريخية، والتراث غير المادي، وحائل الحاضر، و ركن الحرف اليدوية، ومتجر الهدايا.

كما تجول سمو الأمير فيصل بن فهد في حصن فيد الأثري، وقصر خراش، واطلع على محتوياتهما.

من جانبه قدّم مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الدكتور يحيى الفريدي شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على تشريفه للمهرجان، منوَّهًا بالدعم والمتابعة التي يجدها الفرع من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيراً إلى أن هيئة التراث تهدف من خلال إقامة المهرجان إلى إبراز التراث المادي وغير المادي للمملكة والحفاظ عليه، وتفعيل العديد من الأنشطة الثقافية والتراثية والتعليمية والترفيهية والسياحية بما ينعكس بشكل إيجابي على المنطقة ويشكل رافداً مهماً لاقتصادها.