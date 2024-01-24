نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام الإماراتي والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية والقنصل العام العماني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة ناصر بن هويدن الكتبي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ تشين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة،

القنصل العام لسلطنة عمان سالم بن محمد البوسعيدي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.