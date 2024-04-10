نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، استقبل نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) في قصر أمير المنطقة جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك.

ونقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة تهاني وتبريكات الأمير خالد الفيصل بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

كما هنأ سموه الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك على نجاح خططها التشغيلية والذي جاء بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- من إمكانات مادية وبشرية للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام.

حضر الاستقبال عددٌ من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة العلماء والمشايخ ومديرو الأجهزة الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة وجمعٌ من المواطنين.