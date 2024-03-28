نائب أمير منطقة نجران يدشن حملة “تراحمنا له أثر”

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، من رعاية واهتمام بالسجناء وأسرهم الذي يؤكد حرصها على تكافل المجتمع ونشر روح المساهمة والبذل والعطاء والتطوع.

جاء ذلك خلال تدشين سموه في مكتبه اليوم، حملة “تراحمنا له أثر”، بحضور رئيس لجنة “تراحم” بمنطقة نجران، الدكتور علي مسفر لسلوم، يرافقه عدداً من أعضاء اللجنة.

وأوضح الدكتور لسلوم أهداف الحملة التي تسعى إلى حث أبناء المنطقة ودعوتهم للإسهام في دعم برامج وأنشطة اللجنة، عبر منصة “تراحم” أو للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتغطية الاحتياجات الضرورية في مسار الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات، وتقديم الدعم المادي والعيني وكذلك النفسي والتماس احتياجات أسر النزلاء وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في هذا الوطن المبارك وأبناء المجتمع المعطاء.