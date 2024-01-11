نائب أمير نجران يتفقّد مستشفى الملك خالد ويُكرِّم المنشآت الصحية بالمنطقة المتميزة في برنامج وازن 2023م

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نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي ، ووضعها لصحة الإنسان في المملكة من أولويات اهتمامها، مما أسهم في ازدهار وتطور القطاع الصحي، ضمن إستراتيجيات رؤية المملكة 2030، وسهولة الوصول للخدمات والوقاية من الأمراض في ظل بيئة صحية آمنة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران وتكريمه لعددٍ من المنشآت الصحية بالمنطقة لتحقيقها مراكز متقدمة في برنامج وازن للعام المنصرم 2023، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم.

وتضمنت الجوائز حصول مستشفى الولادة والأطفال بنجران على المركز الأول فئة مستشفيات الولادة والأطفال على مستوى وزارة الصحة، وتحقيق مجمع إرادة للصحة النفسية المركز الأول ضمن الفئة السريرية 200 سرير وأكثر على مستوى وزارة الصحة، إضافة إلى تحقيق مستشفى بدر الجنوب المركز الثاني ضمن فئة 50 سريراً، كما حصل مجمع إرادة على جائزة أفضل مشروع تحسين، وتحقيق مستشفى نجران العام الجديد التميز في أفضل مشروع تحسين ضمن مسابقات مشاريع التحسين المتميزة لبرنامج وازن، وتحقيق صحة نجران جائزتين في مجال الأبحاث المتميزة لبرنامج وازن من خلال تحقيق مجمع إرادة أفضل بحث، وحصول مستشفى نجران العام الجديد على التميز في نفس المجال.

من جهته أوضح الدكتور بني هميم أن برنامج وازن أحد برامج مؤشرات الأداء بوزارة الصحة ممثلة بالوكالة العلاجية، الذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات الوزارة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية.