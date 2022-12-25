نائب أمير نجران يستعرض تقرير جمعية “شمعة أمل”

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعية “شمعة أمل” من خلال ما تقدمه من خدمات للمستفيدين بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية “شمعة أمل” مهدي جوبان، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وبارك سموه انتخاب مجلس إدارة الجمعية، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم وتقديم كل ما يمكنهم تقديمه لخدمة المستفيدين.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً عن أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية مشتملاً على عددٍ من البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والدورات التدريبية، وكذلك الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال مشاركتها في مناسبات داخل وخارج المملكة.