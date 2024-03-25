نائب أمير نجران يشارك عددًا من الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء مأدبة الإفطار

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالرعاية والاهتمام التي توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للأيتام , وأبناء الشهداء , والفئة الغالية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطيف التوحد، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركته , بمقر الإمارة اليوم , عددًا من أبنائه الأيتام وأبناء الشهداء وذوي الإعاقة، وذوي طيف التوحد مأدبة الإفطار، بحضور رؤساء الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

وأكد سموه أن جميع الفئات الاجتماعية المستفيدة من الخدمات التكافلية والخيرية ينعمون ويهنؤون برعاية خاصة من القيادة الحكيمة، ويتمتعون بخدمات استثنائية , تضمن لهم العيش الكريم في رغد ورفاه , من خلال إنشاء المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية التي ترعى مصالحهم، وتقدم لهم البرامج النوعية التي تسهم في تحسين حياتهم وصقل مهاراتهم، ليكونوا مواطنين صالحين ولبنة أساسية من لبنات هذا المجتمع العظيم.

وأشار إلى أن “اليوم العربي لليتيم” يعد أحد أبرز الأيام الاجتماعية، وأن الدين الإسلامي قد حث على الاهتمام بالأيتام، وأقر الحقوق التي تضمن لهم الحياة الكريمة، والاستقرار الاجتماعي، من خلال تأكيد حق اليتيم التي ورد ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلَى الله عليه وسلم.