نائب رئيس وزراء سلطنة عمان: نرفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة

المناطق_متابعات

قال شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لسلطنة عمان، إننا نرفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضًا قاطعًا، ونحمل المجتمع الدولي مسئولياته في وقف الحرب، موضحا أنه لا بد من العودة إلى منطق العقل في تحقيق غاياتنا المنشودة نحو تحقيق السلام العادل والشامل، بالاستناد الى القانون الدولي.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء، قائلًا: «نلتقي اليوم في ظل أزمة خطيرة تشهدها المنطقة يتساقط ضحاياها يوم بعد يوم بالآلاف الأطفال والمدنيين العزل، فضلًا عن تدمير المساكن والمنشآت والبنى الأساسية المرتبطة بخطوط المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية».

وتابع « أولت حكومة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اهتمامها وحرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية، للعمل على وقف الدماء بصورة فورية، وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء إلى المتضررين في قطاع غزة، واستئناف عمل إمدادات الكهرباء والمياه والوقود».

وأكمل: «نحن بحاجة الآن إلى التطبيق الفوري لمبادىء وقواعد القانون الدولي والإنساني فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاة القضية الفلسطينية رفعًا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، الذي يتجرع بشكل مستمر موجات العنف والتنكيل في الضفة الغربية وفي غزة».

وتابع: «لا يمكن أن نتصور أن يعم السلام والاستقرار، ويستديم دون منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحد».

واختتم: «نعرب عن جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية على مباردتها في الدعوه لهذة القمة، لمعالجة الأزمة الحرجة التي تمر بها المنطقة، مجددين الأمل في رسالة السلام، وبأن العدالة حق مشروع ومتساوي لكل الأطراف والبشرية جمعاء».