نائب وزير الحج يطّلع على جهود جمعية إكرام لحفظ الطعام خلال موسم حج 1444هـ

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اطّلع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بمقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، من مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أحمد المطرفي على أبرز جهود الجمعية خلال موسم حج عام 1444هـ، والمتمثلة في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز الأمن الغذائي، والإسهام في منع الهدر والفقد في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وأثنى مشاط على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن بمختلف المشاريع، وحفظ وتوزيع فائض الطعام، مؤكداً على أهمية المجال الذي تعمل فيه الجمعية ودورها الحيوي والهام، وحرص الحكومة الرشيدة للحفاظ على مقدرات الوطن، ومؤكداً على دعم الوزارة للجمعية وما تحتاج إليه من تسهيل وتيسير وتمكين، موجها في البدء للتخطيط للموسم القادم، وذلك بما يضمن نجاح الخطط وتحقيق الأهداف.

من جانبه، ثمّن مدير الجمعية ما لقيه من دعم وتوجيه من وزارة الحج ومن القطاعات الحكومية الأخرى، مشيراً إلى أن الدعم والتمكين أسهم في تحقيق أهداف الجمعية، كما أن فريق العمل سيواصل جهوده في تعزيز الأمن الغذائي وتقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن جمعية إكرام لحفظ الطعام أسهمت خلال موسم الحج في حفظ أكثر من 774 طناً من فائض الطعام، بقيمة تقديرية بلغت إلى 12 مليون ريال، بمشاركة أكثر من 500 متطوع.