نائب وزير الخارجية يفتتح جناح الوزارة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

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افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، جناح وزارة الخارجية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة، الذي يقام في جدة، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف.

ويستعرض جناح وزارة الخارجية الخدمات الرقمية المميزة المقدمة لضيوف الرحمن عبر منصة تأشيرة السعودية، وتطبيق الخصائص الحيوية، وآليات الربط مع الجهات الحكومية لتسهيل رحلة الحاج والمعتمر في القدوم إلى المملكة العربية السعودية، ويستمر جناح وزارة الخارجية في استقبال زواره حتى يوم 11 يناير الجاري.

ويهدف المؤتمر لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية السعودية 2030.