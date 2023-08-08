نائب وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية حنا رباني، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للعاصمة إسلام آباد.

وأقامت معالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية، غداء عمل على شرف معالي نائب وزير الخارجية، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، حيث استعرض الجانبان خلاله العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى آليات تكثيف التنسيق المشترك في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر غداء العمل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.