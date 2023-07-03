نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الإفريقية

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، وزير الدولة للتنمية والشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية السيد أندرو ميتشل، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي وفرص تطويرها في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية في وزارة الخارجية.