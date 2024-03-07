نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قرغيزستان

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي وزير خارجية قرغيزستان جينبيك قولوبايف، وذلك في العاصمة القرغيزية بشكيك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، وقع نائب وزير الخارجية، ووزير خارجية قرغيزستان، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم الراضي، ومساعد مدير مكتب نائب وزير الخارجية سلطان الخليفة.