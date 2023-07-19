نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يزور جمعية ترميم للتنمية

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قام معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، بزيارة ميدانية لجمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة في مقرها بمحافظة جدة، اطلع خلالها على البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله في مقر الجمعية، نائب رئيس مجلس إدارة ترميم للتنمية الدكتور مهند الشيخ، والرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله آل دربة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

حيث تم عرض أهم المبادرات الاجتماعية التي تُقدّم للمستفيدين، والمتمثلة في برنامج “ترميم” الذي يُعنى بترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتحقيق الاستقرار السكني لها، حيث ساهم برنامج “ترميم” منذ انطلاقة العام الماضي بتحسين معيشة الأسر، بالإضافة إلى تأهيلها وتنميتها وتطويرها في مجال أعمال الصيانة والكهرباء والسلامة المنزلية، كما اطلع معاليه على أعمال التطوع الهادفة إلى رفع حسّ المسؤولية لدى أفراد المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية 2023 فيما يخص مؤشر التطوع، إلى جانب اطلاع معاليه على الخطط الاستراتيجية والمبادرات والأنشطة للفترة القادمة.

بعد ذلك شاهد معاليه، والحضور فيلماً وثائقياً يحكي تأسيس جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، والهادفة إلى ترميم المكان لتنمية الإنسان، من خلال ترميم المنازل القديمة للأسر المحتاجة وتفعيل طاقات المجتمع من خلال توفير الفرص التطوعية التخصصية والعامة.

وأكد معالي نائب الوزير م. عبدالله البدير اهتمام القيادة -حفظها الله- بكافة أطياف المجتمع، وبالأسر الأشد حاجة على وجه الخصوص، معرباً عن سعادته لما حققته جمعية ترميم من أرقام وانجازات منذ تأسيسها، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقدمه الجمعية تجاه فئة غالية علينا جميعاً.

وقدم نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية د. مهند الشيخ شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقدمونه من دعم ومسانده لتنمية القطاع غير الربحي، كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ونائبه على حرصهما وتوجيهاتهما واهتمامهم بالقطاع الثالث.

وفي ختام الزيارة سجّل معاليه كلمةً في سجل الزيارات أشاد خلالها ببرامج الجمعية.

يُذكر أن جمعية ترميم للتنمية تُعد جمعية تخصصة بمعايير عالية تُعنى بترميم المكان وتنمية الإنسان للوصول للريادة في ترميم وتأهيل منازل الأسر المحتاجة بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية، وتستهدف المنازل للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وتقديم حلول الايواء المؤقت، والمساهمة مع الجهات المعنية في توفير حلول السكن للأسر المحتاجة.

وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على خطط استراتيجية تواكب رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ عدد من البرامج وهي ترميم وصيانة وتأهيل حيث بلغ عدد المنازل المستفادة “359” وعدد المستفيدين “1650” وعدد المتطوعين “265” وعدد الساعات التطوعية “5042”، ودعم وتمكين 10 جمعيات شريكة لنقل الخبرة وتوسيع الأثر.

وحضر الزيارة كلا من سعادة المهندس أحمد عسيري المشرف العام لتنمية القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن الأسمري مدير الإسكان التنموي بمنطقة مكة المكرمة.