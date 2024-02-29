نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين يلتقي عددًا من رؤساء ومسؤولي الشركات الدولية

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عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء ومسؤولي الشركات الدولية؛ وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للمعادن، والمعادن الحرجة، المنعقد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

واجتمع “المديفر” مع كل من؛ الرئيس التنفيذي ورئيس المالية لشركة غلينكور، والرئيس التنفيذي لشركة بوليدن، والمؤسس المشارك والمالك الأكبر لمجموعة الطاقة والمعادن، والمدير التنفيذي العالمي للمعادن الحرجة لبنك BMO، والرئيس التنفيذي لشركة أنتوفاغاستا، والرئيس التنفيذي المالي لشركة ريدوود ماتيريالز.

وبحثت اللقاءات التعاون الثنائي في مجال التعدين والاستكشاف، كما استعرضت الفرص والحوافز الاستثمارية التعدينية والاستكشافية في المملكة.