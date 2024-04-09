نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة قيادةً وشعبًا، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم.