نادال سفيراً للاتحاد السعودي للتنس

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عين الاتحاد السعودي للتنس رافائيل نادال الحائز على 22 “لقباً كبيراً” سفيراً له.

وقال الاتحاد السعودي إن هذا الدور يقتضي أن يقضي المصنف الأول على العالم سابقا بعض الوقت كل عام في السعودية للمساعدة في تدريب الأطفال وزيادة الاهتمام بالتنس، مع وجود خطط أيضا في طور الإعداد لإنشاء أكاديمية تدريبية.

فيما ‬قال نادال ” إن هناك إمكانات حقيقية لتطوير التنس في المملكة العربية السعودية بعد تعيين سفيرا للاتحاد السعودي للتنس، وأضاف نادال، الذي انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة عضلية، في بيان “في كل مكان تراه في السعودية يمكنك أن ترى النمو والتقدم وأنا متحمس لأن أكون جزءا من ذلك”.