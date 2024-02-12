نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 6985 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي

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وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 6985 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد نادي الأسير في بيان: أن الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية، لافتًا النظر لتعرض الأسرى لعمليات تعذيب وتنكيل على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الاحتلال يرفض الإفصاح عن عدد الذين اعتقلهم خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، وسط تقديرات من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد من اعتقلوا في القطاع يقدر بآلاف الأشخاص، تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية.