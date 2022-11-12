نادي الصقور السعودي يسدل الستار على سباق الملواح بتتويج 60 فائزاً

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أسدل نادي الصقور السعودي الستار، اليوم ، على سباقات الملواح (300 متر) التي أقيمت يومي الجمعة والسبت على مدار على مدار 6 أسابيع، بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز إجمالية بلغت 756 ألف ريال.

وتوج النادي خلال السباق؛ الذي أقيم في الفترة من 7 أكتوبر الماضي حتى 12 نوفمبر الحالي، 60 فائزاً اعتلوا منصات التتويج من خلال المشاركة في ست فئات للصقور وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير بشقيها (فرخ – قرناس).

وكان الختام اليوم من خلال تتويج الفائزين في شوط فئة (جير بيور قرناس)، إذ حقق فهد عبدالرحمن الشمري المركز الأول، فيما جاء فلاج عبدالله هجرس الدوسري في المركز الثاني، وحل ضويحي عبدالله هجري الدوسري في المركز الثالث ومبارك خالد السويكت في المركز الرابع، وبدر بن فهد العرادي الدوسري في المركز الخامس.

ورصد نادي الصقور السعودي جوائزَ قيمةً لكل شوط، وزَّعت على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ حصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.

وتتواصل روزنامة نادي الصقور السعودي في نوفمبر الحالي من خلال انطلاقة الحدث الأضخم للصقور على مستوى العالم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 28 نوفمبر، ويهدف النادي من خلال فعالياته المختلفة إلى المحافظة على التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور ولعب أدوار تتعلق بالتوعية والتدريب والبحوث وبرامج العمل لحماية الصقور وازدهار رياضة الصيد بها لتبقى إرثاً يُتوارث في المملكة؛ جيلاً بعد جيل.