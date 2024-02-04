نادي الصقور السعودي يشارك في معرض الدفاع العالمي 2024

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يشارك نادي الصقور السعودي في معرض الدفاع العالمي 2024, الذي يقام بنسخته الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومشاركة أكثر من 750 جهة عارضة من حول العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي وليد الطويل، أنَّ مشاركة النادي تأتي لإبراز الموروث الأصيل أمام زوار المعرض من داخل المملكة وخارجها، حيث يشارك بجناح يأخذ الزوار في رحلة ثقافية ممتعة، تسلِّط الضوء على إرث الصقور وارتباطه بالإنسان منذ آلاف السنين.

وأشار إلى أن النادي يشارك للمرة الثانية في هذا الحدث الرائد لصناعة الدفاع والأمن، ويعرّف من خلال جناحه بالصقور، من حيث أنواعها، وإرثها، وفعالياته التي يقيمها النادي سنوياً؛ مثل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي يعد أكبر تجمُّعٍ للصقور في العالم، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات من حيث عدد الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.

كما يُتيح الجناح إمكانية التقاط الصور التذكارية مع الصقور، وتعزيز مفاهيم بيئية ترتبط بها؛ انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يشار إلى أن جناح نادي الصقور السعودي يستقبل زواره في معرض الدفاع العالمي يومياً، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.