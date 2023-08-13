نادي الصقور السعودي يوثق عمليات الشراء عبر منصة البيع ويمنع استلام المبالغ النقدية

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وثق نادي الصقور السعودي عمليات البيع والشراء بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور من خلال منصة البيع الموحدة، معتمداً في عمليات البيع على التحويلات البنكية أو الإيداع المباشر فقط، مع منع تسليم المبالغ المالية نقداً، حفظاً للحقوق بين الطرفين.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل على الموثوقية العالية التي تتم خلال البيع والشراء بالمزاد في نسخته الثالثة، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويستمر حتى 25 من شهر أغسطس الجاري، مدوناً جميع المعاملات الشرائية بمنصة خاصة بالمبيعات.

وشدد الطويل على عدم استلام مبالغ نقدية عند البيع أو الشراء، ويعتمد التحويل البنكي الموثق بسند حوالة أو عن طريق الإيداع المباشر إلى حساب النادي، موضحاً أن الصفقات تتم فقط عن طريق قسم المبيعات ولا يسمح بعقد أي صفقة بين المشتري ومزرعة الإنتاج العارضة للصقور في مقر المزاد بشكل مباشر، وذلك حفظاً لحقوق البائع والمشتري.

وأفاد أن عملية دخول المزاد تبدأ بتسجيل الملاءة المالية للصقار المزايد لدى مكتب المبيعات، ومن بنودها تحمل مسؤولية قرار المزايدة وقدرته على الشراء، وبعد انتهاء المزاد ورسوه على المزايد يحول الصقر إلى المستشفى الخاص لتأكد من حالته الصحية، بعد هذه الخطوة يُربط حجل على رجل الصقر للحصول على أوراق ثبوتية، وإجازة لدخول الأشواط المخصصة للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد، وذلك خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة المقام خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، كما يسمح أيضاً بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح، في مبادرة للنادي جاءت عقب النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح “الدعو”.

ويوفر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة سوقاً موثوقة للصقارين والمهتمين بامتلاك وتربية نخبة السلالات، وكذلك منتجي الصقور، وأسهم في المحافظة على تراث وتقاليد الصقارة ويعززها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.