نازحون في غزة يعودون إلى مدن الشمال مجدداً بعدما واجهوا صعوبات ومخاطر في الجنوب

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن عودة النازحين إلى شمال غزة مرة أخرى بعد انتقالهم إلى الجنوب.

وذكرت أن النازحين عادوا مرة أخرى إلى الشمال لعدم وجود مأوى لهم في الجنوب.

وبينت أن النازحين فضلوا العودة والموت بشرف في منازلهم عن الهجرة وترك أرضهم وبيوتهم.

وأفادت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد طلبت من سكان الشمال ضرورة التوجه إلى الجنوب.