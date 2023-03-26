ناشئو أخضر اليد يبدؤون مشاركتهم في البطولة الودية بمواجهة المستضيف “مصر”

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وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006)، أمس ، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة الودية الثلاثية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين المقرر إقامتها العام المقبل 2024م.

وسيخوض الأخضر خلال البطولة أربع مواجهات ودية، سيبدأها مع المنتخب المصري اليوم، وبعدها سيلتقي مع منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 28 مارس، ثم سيلتقي مجدداً مع منتخب مصر يوم الأربعاء 29 مارس، وسيختتم المواجهات بلقاءً آخر مع المنتخب الجزائري يوم الخميس 30 مارس، وستقام على جميع المواجهات الأربع في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتولى المدرب السلوفيني توماز اوكفيرك مهمة الإشراف الفني على الأخضر، ومساعدة المدرب الوطني محمد القطان، ومدرب الحراس التونسي أيمن بن يحيى، وإداري المنتخب حسين الخويلدي، وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة 17 لاعباً وهم: سلمان المعيني، عبدالله المرهون، محمد القايد، أحمد العبيدي، محمد آل دهيم، مهند آل مسلم، علي السني، أمجد بيضي، باسل العبدالمحسن، معاد بيضي، عبدالله الهاشم، فاضل الرمضان، نذير الزنادي، سجاد العرادي، أسامة آل ربيع، محمد السيهاتي، أحمد آل درويش.