نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. السيتي يصطدم بالبايرن ومواجهة قوية اريال مدريد

انتهت قرعة الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية، حيث أسفرت عن العديد من المواجهات النارية التي شهدت لقاء منتظر بين مان سيتي والبايرن، ومواجهة مكررة بين الريال وتشيلسي.

وكان قد تأهل لهذا الدور كلًا من : “ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي وميلان الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، ونابولي الإيطالي، وتشيلسي الإنجلبيزي.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

_ريال مدريد ضد تشيلسي

_مانشستر سيتي ضد البايرن

_إنتر ميلان ضد بنفيكا البرتغالي

_ميلان الإيطالي ضد مواطنه نابولي

موعد مباريات ربع النهائي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

موعد مباريات نصف النهائي

فيما ستكون مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16-17 مايو، وستكون المباراة النهائية يوم 10 يونيو 2023.

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