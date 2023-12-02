نتنياهو: السبيل الوحيد لتدمير حماس هو باستمرار الهجوم البري

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت بأن الحرب في قطاع غزة ستتواصل “إلى أن نحقق كامل أهدافها” بما في ذلك إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.

وأفاد في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت سبعة أيام “استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس”.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق هدف إسرائيل بتدمير حماس هو استمرار الهجوم البري على غزة.

وأضاف نتنياهو: “سوف نفعل كل ما في وسعنا لإعادتهم (الأسرى) إلى الوطن وتدمير حماس وضمان أنها لن تشكل تهديداً مطلقاً ولن توجد جماعات في غزة تهدد إسرائيل”.

وفيما يتعلق بلبنان هدد نتنياهو مجدداً حزب الله بتدمير لبنان إذا دخل الحزب فيما وصفه بـ”حرب كبرى” ضد إسرائيل.

وتابع نتنياهو: “نعمل في الشمال طوال الوقت للتصدي لحزب الله، سوف نواصل الردع القوي في الشمال ونستمر في السعي نحو انتصار ساحق في الجنوب”.

وأضاف: “سوف نستعيد الأمن في الشمال والجنوب، إذا ارتكب حزب الله خطأ ودخل في صراع على نطاق واسع معنا، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير لبنان”.

وفي وقت سابق من السبت قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تهدف إلى السيطرة على القطاع بشكل دائم، وإنما تقويض قدرات حركة حماس وإنهاء سيطرتها على غزة.

وقال غالانت إن العملية البرية ستتواصل في قطاع غزة وأضاف “قبل نحو شهر، عندما كنا نستعد للدخول البري، كان هناك كثيرون في حماس يعتقدون أنهم سيتمكنون من إيقافنا”.

وشدد غالانت على أن تكثيف العملية العسكرية، يؤدي إلى ضرب حماس والقضاء على المزيد من القادة والمزيد من المسلحين.