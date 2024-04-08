نتنياهو: موعد اجتياح مدينة رفح تحدد

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فيما تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل في القاهرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه جرى تحديد موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، دون الكشف عن هذا الموعد.

وقال نتيناهو في كلمة مسجلة “لقد تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الاسرى لدينا وتحقيق النصر الكامل على حماس”.

كما أضاف “هذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك.. سيحدث ذلك، هناك موعد”.

البيت الأبيض: لا دلائل على عملية وشيكة

يأتي ذلك، فيما أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن لا دلائل على أن عملية برية كبيرة في المدينة المكتظة بالنازحين باتت وشيكة.

كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي “لا موعد محددا للمناقشات الجديدة مع إسرائيل بشأن عملية رفح”.

فيما أعلن كيربي أن حركة حماس تدرس حاليا اقتراحا جديدا، وتتحمل مسؤولية اتخاذ قرار في شأن وقف إطلاق النار، بعدما قدم المفاوضون عرضا لها.

كما قال إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز زار القاهرة في مطلع الأسبوع لإجراء “جولة جادة” من المباحثات لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وبين كيربي أن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد وتأمل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت ممكن لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا.

تقدم كبير

من جانبها أفادت قناة القاهرة الإخبارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نقلا عن مصدر رفيع المستوى بأن تقدما كبيرا تحقق في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه جرى التوافق على المحاور الأساسية بين جميع الأطراف.

يأتي هذا بينما يأمل الوسطاء أن تدخل الهدنة المحتملة حيز التنفيذ، ويبدأ تبادل المحتجزين مع حلول عيد الفطر هذا الأسبوع.