“نتورك إنترناشونال” تعيّن الخبير العالمي في قطاع الخدمات المصرفية والمدفوعات سانديب شوهان بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة للتحول التجاري والتقني

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كشفت “نتورك إنترناشيونال”، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين سانديب شوهان بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة للتحول التجاري والتقني.

وفي ضوء امتلاكه مسيرة مهنية حافلة استطاع خلالها اكتساب خبرات عالمية المستوى في قيادة عمليات تحول ناجحة للارتقاء بالعمليات التجارية والتقنية في عدد من المؤسسات المالية الرائدة وشركات المدفوعات العالمية، سيتولى شوهان مسؤولية قيادة التحول الاستراتيجي في “نتورك إنترناشيونال” على مستوى المجموعة، وذلك ضماناً لتسريع نمو الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز والابتكار في معالجة المدفوعات وعمليات الاستحواذ، كذلك العمل على تسريع عملية دخول البنوك والتجار وشركات التكنولوجيا المالية إلى الأسواق.

ويعد شوهان خبيراً عالمياً مرموقاً في قطاع الخدمات المصرفية والمدفوعات، وشغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عاماً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمدفوعات في إدارة الأعمال والتحول الرقمي والتطوير التقني وتعزيز مرونة العمليات. ويمتلك شوهان سجلاً حافلاً من التجارب المميزة لتطوير وتشغيل عمليات تقنية ورقمية في كل من “سيتي بنك” و”ديسكفر كارد” و”باركليز” و”بنك المشرق” و”البنك التجاري القطري” و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.

وفي معرض تعليقه على تعيين سانديب شوهان بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة للتحول التجاري والتقني، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في “نتورك إنترناشيونال”: “باعتباره خبيراً عالمياً في قيادة عمليات التحول والعمليات التقنية للمؤسسات المالية الرائدة وشركات المدفوعات، نتوقع أن يلعب شوهان دوراً حاسماً في تسريع وتيرة ابتكار المنتجات والوقت اللازم لتمكين عملائنا من دخول الأسواق وتمكينهم من تحقيق أهدافهم التجارية”.

من جانبه، قال سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي للمجموعة للتحول التجاري والتقني في “نتورك إنترناشيونال”: “يمثل الانضمام لفريق شركة رائدة في تمكين المدفوعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على غرار ’نتورك إنترناشيونال‘ مصدر فخر كبير بالنسبة لي، ويسعدني أن أتولى مسؤولية قيادة الابتكار وتعزيز عروضنا التقنية ضماناً لتزويد عملائنا بخدمات رقمية عالمية المستوى، والعمل على تشييد الجيل المقبل لأنظمة المدفوعات”.