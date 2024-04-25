نجاة 20 طفلاً مصرياً استنشقوا غاز كلور داخل نادٍ

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أنقذت العناية الإلهية 20 طفلاً مصرياً أعمارهم ما بين 12 و13 عاماً من الموت بحمام سباحة بنادي الترسانة بمنطقة المهندسين التابع لمحافظة الجيزة، نتيجة إصابتهم جميعاً باختناق، بعد تسرّب مادة الكلور السام أثناء وجودهم داخل حمام السباحة، فيما جرى نقل المصابين إلى مركز السموم لتلقي العلاج.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث لم يكن الأول من نوعه داخل النادي، بل حدث تسريب لغاز الكلور العام الماضي أيضاً، وأحدث إصابات عديدة وتم أخذ تعهد على إدارة النادي بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى، فيما تجري الجهات المختصة التحقيقات الموسعة بشأن الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومنع تجدد تسرّب غاز الكلور داخل حمامات السباحة بالنادي.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً، الأربعاء، بإصابة صغار باختناق جراء تعرضهم لحادث تسرّب مادة الكلور داخل حمام سباحة في نادي الترسانة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم نقلهم جميعاً إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتجري النيابة العامة تحقيقاتها، وقررت إغلاق حمام السباحة وتعيين الحراسة اللازمة عليه، كما أمرت باستدعاء المسؤولين والقائمين على حمام السباحة واستجواب المصابين، وطلب التقارير الطبية من المستشفى للوقوف على طبيعة الإصابات، وإجراء تحقيقات المباحث حول الواقعة بأسرع وقت ممكن.