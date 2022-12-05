نجم الأرجنتين مُعلقًا على هزيمتهم ضد الأخضر: لهذا السبب نلعب المباريات المتبقية وكأنها نهائي

كشف لاعب المنتخب الأرجنتيني كريستيان روميرو، عن آثار خسارة التانجو ضد المنتخب السعودي في الجولة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022.

وفي الجولة الأولى من مونديال “قطر 2022″، تغلب المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين لهدف، بهدفي صالح الشهري وياسر الدوسري.

وأكد روميرو في تصريح صحفي، أن المنتخب الأرجنتيني سيلعب ما تبقى من مونديال كأس العالم وكأنه نهائي بعد خسارته أمام السعودية في بداية المونديال.

وصعد المنتخب الأرجنتيني، أمس السبت، إلى ربع نهائي المونديال بعدما تغلب على المنتخب الأسترالي بنتيجة بهدفين لهدف، وتم تسجيله ضد المنتخب الهولندي.