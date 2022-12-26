نجم النصر: تعادلنا أمام الهلال لم يكن عادلاً

تحدث علي الحسن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، عن مواجهة العالمي ضد نادي الهلال في ديربي الرياض والتي انتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال علي الحسن، في تصريحات متلفزة عقب انتهاء المباراة: “التعادل لم يكن عادلًا على أرضنا وبين جماهيرنا، والنصر كان موجودًا وجاءت لنا فرص خطيرة، وقدمنا ما نستطيع ولكن هذا حال الكرة والقادم أفضل إن شاء الله”.

التعادل الإيجابي

انتهت أحداث مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدفين لمثلهم.

أهداف الفريقين

وسجل أهداف النصر، كلًا من “تاليسكا في الدقيقة الـ56″، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة الـ 88، فيما أحرز لفريق الهلال أوديون أيغالو في الدقيقة الـ10، وسدد سالم الدوسري ركلة جزاء لفريق الزعيم في الدقيقة الـ65.

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