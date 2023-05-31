ندوة توعوية في أبها : 200 نوع من المخدرات تهدد العالم

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أكد متحدثون في ندوة نظمها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بعسير بالتعاون مع مستشفى أبها الخاص، اليوم، تحت عنوان” المخدرات وآثارها على النفس والمجتمع”، أهمية الحملات الأمنية والتوعوية المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية في مكافحة المخدرات للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد صحة الناس والسلم الاجتماعي في مختلف دول العالم.

وأشار استشاري الطب النفسي وطب الإدمان بصحة عسير الدكتور حسن العمري في ورقة قدمها على مسرح مستشفى أبها الخاص، إلى أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية حيث تشير البحوث والدراسات الطبية إلى وجود أكثر من ٢٨٤ مليون متعاطٍ للمخدرات في العالم خلال عام ۲۰۲۰ يتناولون أكثر من 200 نوع من المخدرات، ويقدر حجم تجارة المخدرات بأكثر من ٨٠٠ مليار دولار في العام.

وتحدث الدكتور العمري عن الآثار الصحية والجسدية على متعاطي المخدرات ، مبينًا أن من أبرزها “تلف الأعضاء” و”ضعف جهاز المناعة” و”زيادة مشاكل الجهاز التنفسي” إضافة إلى احتمال الوفاة نتيجة زيادة الجرعات.

وأشار المحاضر إلى خطر انتشار المخدرات على المجتمع ، مبينا أنه يؤدي إلى ارتفاع نسب الجرائم وإشغال وإجهاد المنظومة الصحية و انتشار الأمراض المعدية وتشتت الأسر وانتشار حالات الطلاق ، إضافة إلى زيادة العبء الاقتصادي.

وختم العمري ورقته بالحديث عن أبرز خطط التعافي من المخدرات ، مبينًا أنها تبدأ بدخول المستشفى لإدارة أعراض الانسحاب وإزالة السموم من المخدرات وصرف الأدوية اللازمة في العيادات الخارجية ثم برامج للعلاج السلوكي والمعرفي والدعم النفسي وتعلم مهارات التعافي.

وقدم استشاري طب الأسرة بصحة عسير الدكتور إبراهيم الأسمري ورقة تحت عنوان” لنزرع الغداء وليس التبغ” ، أكد خلالها أهمية إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة “بدائل” للإسهام في الحد من انتشار التدخين في المملكة حيث ستسهم في مساعدة ما يقارب من مليون شخص للإقلاع عن التدخين بحلول عام 2032 بما يمثل حوالي 25% من إجمالي المدخنين محلياً ، مشيراً، إلى الميزة الكبيرة لهذه البدائل أنها منتجة محلياً وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، واتباع أفضل الممارسات عالميًا.

وحذّر الأسمري من “تلاعب” شركات صناعة التبغ بالمسميات لإعادة ترويج منتجاتها مثل السجاير الإلكترونية التي تعتبر من الأنواع الحديثة التي تسعى شركات التبغ للتسويق لها خصوصاً بين الشباب والمراهقين، والتوصية المهمة التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية أن جميع أنواع التبغ سواء السجاير أو المعسل أو السجاير الإلكترونية هي قاتلة وتحوي مواد مسرطنة وضارة وسموماً يجب الحذر منها.

وكانت الفعالية اشتملت على معرض مصاحب احتوى على منشورات توعوية عن أضرار المخدرات والتبغ ، ثم حفل خطابي تحدث خلاله رئيس مجلس إدارة مستشفى أبها الخاص عبد الله الثميري عن أهمية مشاركة القطاع الصحي الخاص في الحملات التوعوية لمكافحة المخدرات ، ثم تحدث مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العُمري عن دور المنظومة التعليمية في حماية وتوعية الطلاب والطالبات من هذه الآفة الخطيرة.

وفي نهاية الفعالية تم تكريم الجهات الراعية والداعمة.