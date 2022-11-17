ندوة عن ” طب المخ والأعصاب ” بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

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انطلقت في تبوك صباح اليوم فعاليات الندوة الأولى لطب المخ والأعصاب التي ينظمها مستشفى الملك فهد التخصصي ممثلا بقسم العلوم العصبية , وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق ملينيوم تبوك , بمشاركة نخبة علمية وطبية من المتخصصين في مجال امراض المخ والاعصاب من المراكز البحثية والمستشفيات التخصصية والمدن الطبية بالمملكة وبحضور الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالاله الحديثي ومساعد مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية للشؤون الإدارية العميد عبدالرحمن البلوي ورئيس جمعية التوحد الدكتور سالم الضاحي ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد المالكي وعدد من المسؤولين والأطباء .

وفي بداية اللقاء رحب مدير المستشفى بالحضور والمشاركين في الندوة مؤكداً على حرص المستشفى على إقامة مثل هذه الندوات العلمية بشكل مستمر , الأمر الذي سوف يساهم في رفع المستوى العلمي لدى الأطباء والفنيين بالمستشفى واكتساب وتبادل الخبرات العلمية والعملية ، بما ينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمرضى .

من جهته أوضح الدكتور أحمد الضاحي رئيس قسم العلوم العصبية أن الندوة يقدمها استشاريين في المخ والاعصاب على مستوى المملكة وتناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بأمراض المخ والاعصاب , من أبرزها علاج التصلب اللويحي المتعدد ، والامراض العصبية العضلية وامراض الشقيقة . كما تتناول الندوة الطرق الحديثة للتشخيص والكشف المبكر وطرق المعالجة .