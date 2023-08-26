نذرت بأن أتصدق بـ 10 آلاف ريال وسبق أن أقرضت شخصًا نفس المبلغ.. فهل يجوز لي التنازل عنها واعتبارها وفاءً بالنذر؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

رد الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال “توظفت ولله الحمد، ولكني نذرت بأن أتصدق بمبلغ 10 آلاف ريال في حين حصلت على وظيفة، وسبق أن أقرضت شخصا نفس المبلغ.. فهل يجوز لي التنازل عن المبلغ واعتبارها وفاء بالنذر؟”

وقال الشيخ المنيع خلال حديثه في برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، إنه لا يجوز اعتبار المبلغ الذي أقرضه هذا الشخص وفاء لنذره.

وبين أنه يجب على السائل أن يفي بنذره ويتصدق بالمبلغ الذي نذر أن يخرجه من ماله.