«نزاهة» تباشر عدداً من القضايا وتوقف 107 متهماً

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 هـ
وذكرت هيئة الرقابة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنها نفذت خلال شهر محرم (2442) جولة رقابية، وحققت في (260) قضية، وتم توقيف (107) اشخاص منهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأضافت هيئة الرقابة، أن الجهات التي شملتها الجولات الرقابية تضمنت وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتابعت ان جرائم الفساد شملت: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 هـ pic.twitter.com/weZOCtoNsU
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 17, 2023