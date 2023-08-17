«نزاهة» تباشر عدداً من القضايا وتوقف 107 متهماً

وذكرت هيئة الرقابة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنها نفذت خلال شهر محرم (2442) جولة رقابية، وحققت في (260) قضية، وتم توقيف (107) اشخاص منهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة.