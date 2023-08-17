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«نزاهة» تباشر عدداً من القضايا وتوقف 107 متهماً

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 17 أغسطس 2023 - 7:47 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 هـ

وذكرت هيئة الرقابة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنها نفذت خلال شهر محرم (2442) جولة رقابية، وحققت في (260) قضية، وتم توقيف (107) اشخاص منهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأضافت هيئة الرقابة، أن الجهات التي شملتها الجولات الرقابية تضمنت وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتابعت ان جرائم الفساد شملت: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 17 أغسطس 2023 - 7:47 صباحًا
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shimaa mohamed

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