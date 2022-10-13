“نزيف دموي ومشاهد مروعة”.. كواليس إصابة روديجر (صور)

ظهرت لقطات مروعة لنجم ريال مدريد أنطونيو روديجر يتلقى 20 غرزة بعد إصابته بجرح رعب ضد شاختار دونستك، حيث سجل الألماني هدف التعادل الدراماتيكي في الدقيقة 95 حيث انتهت المباراة 1-1.

اصطدام متأخر

أصطدم روديجر في وقت متأخر بحارس مرمى الفريق الأوكراني أناتولي تروبين وأصيب بجرح فظيع في جبهته، سكب الدم على وجهه على معداته وتم نقل رجل تشيلسي السابق إلى غرفة العلاج بعد صافرة النهاية.

ويُظهر مقطع ما وراء الكواليس روديجر وهو يمشي إلى غرفة الملابس مع مناشف تغطي وجهه ويحاول إيقاف النزيف، ويُطلب من اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الاستلقاء على طاولة التدليك حيث يبدأ فريق من الأطباء في ريال مدريد العمل.

وعندما بدأوا في خياطة جبهته ، يأتي العديد من زملائه لمعرفة ما إذا كان على ما يرام مثل ديفيد ألابا، الذي أعطاه قبلة على جبهته، وتوني كروس يزور لاعب خط الوسط ويتجهم قبل أن يطلق ابتسامة صفيقة، حيث يرى إصابته المروعة.

تأهيل روديجر

وبينما يقوم الأطباء بتأهيل روديجر، يأتي ماركوس أسينسيو وإيدن هازارد ولوكا مودريتش وحتى المدير كارلو أنشيلوتي لأتمنى له التوفيق، وفي غضون دقائق، ينتهي العلاج ويقفز روديجر مرة أخرى ويتجه إلى غرفة الملابس الرئيسية للفريق.

يواجه ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو ويقال إن هناك أملًا في أن يكون روديجر لائقًا ولكن قد يضطر إلى ارتداء قناع لحماية جرحه،و لن تكون هذه المرة الأولى التي قد يضطر فيها إلى ارتداء إجراء وقائي على أرض الملعب.