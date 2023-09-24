نسبة الخطر مرتفعة للغاية.. كيف يهدد الشخير بأخطر إصابتين للإنسان؟

وقال “جارلي”: “هناك ما لا يقل عن 8 ملايين بريطاني يعانون من الحالة، وهذا العدد آخذ في الارتفاع، ومن المهم مراقبة العلامات التي تشمل الشخير بصوت عالٍ، واللهاث بحثًا عن الهواء أثناء نومك، والاستيقاظ بفم جافٍ أو صداع في الصباح وصعوبة النوم”.