نسخة مُحدثة من لقاحات “كورونا” في أمريكا

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أصدرت السلطات الصحية الأمريكية، قراراً بإجازة نسخة مُحدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شركتي فايزر وموديرنا بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحورات المنتشرة حالياً.

وأعلنت الشركتان أن نسختهما الجديدة من اللقاحات الموجودة ستكون متاحة في الأيام المقبلة لحملة معزِزة، فيما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 التي تستدعي دخول المستشفى في الولايات المتحدة.

ويتوقع أن توفر هذه النسخة الجديدة من اللقاحات حماية جيدة ضد متحورات كوفيد-19 المنتشرة، حيث أوضحت موديرنا أن لقاحها الجديد الذي اختبر على البشر أثار استجابة مناعية ضد تلك المتحوّرات.

وأجازت “إف دي إيه” إعطاء النسخ الجديدة من اللقاحات لمن يبلغون 6 أشهر وما فوق، كما ستجتمع وكالة صحية فدرالية أخرى وهي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، لتحديد الفئات العمرية التي ستوصى بالحصول على جرعة معزِّزة.