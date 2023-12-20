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نظمت وزارة الحج والعمرة بمقرها في مكة المكرمة أمس، احتفالية بمناسبة تحقيقها “المركز الأول” في مؤشر الارتباط الوظيفي للوزارات، حسب تقييم وزارة الموارد البشرية للعام 2022، برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور ومشاركة قيادات الوزارة، وذلك تقديرًا للجهود والإسهامات المستمرة في رفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة رحلة ضيوف الرحمن.

وحققت الوزارة المركز الأول لفئة الوزارات بنسبة 83.20% في تطوير برامج وممارسات الموارد البشرية، ومواءمتها مع إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن برنامج الارتباط الوظيفي يهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تعزيز وإيجاد بيئة عمل محفزة، والإسهام في رفع أداء موظفي القطاع العام على المستوى الفردي والمؤسسي، بجانب رفع مستوى التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية بفئاتها الثلاث، من أجل الوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطًا وتعاونًا.