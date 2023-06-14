نفوق أطنان من الأسماك قبالة خليج تكساس

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شهد شاطئ كوينتانا الواقع على طول سواحل خليج تكساس، طفو أطنان من الأسماك النافقة بسبب انخفاض نسبة الأكسجين الذائب في المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وسارعت الجهات البيئية بولاية تكساس، وفقاً لموقع “axios” الأمريكي، في تنظيف الشاطئ من هذه الكمية الهائلة من الأسماك النافقة، وذلك عقب الواقعة التي تناقلتها مواقع التواصل حيث بلغت درجة حرارة المياه 92 درجة فهرنهايت.

وعزا علماء البيئة حدوث الواقعة إلى اختناق الأسماك نتيجة نقص الأكسجين، خصوصاً مع الارتفاع المفاجئ لدرجة الحرارة في مياه الخليج بسبب التغيرات المناخية في المنطقة.