نقل حكم في الدوري الألماني إلى المستشفى بعد اصطدام الكرة في وجهه

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نُقل الحكم المساعد الذي شارك في إدارة مباراة فولفسبورج وكولون في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت إلى المستشفى بعد اصطدام الكرة بوجهه عن طريق الخطأ.

صرح حكم الساحة زورن شتوركس عبر قناة سكاي “الحكم المساعد بحالة جيدة ولكنه نُقل إلى المستشفى ليكون تحت الملاحظة الليلة”.

وأصيب الحكم المساعد ثوربن سيوير بعد مرور 14 دقيقة عندما شتت ماكس فينكجرافي مدافع كولون الكرة بالخطأ في وجهه.

من جانبه قال تيمو شولتس مدرب كولون “أتمنى للحكم المساعد أن يكون بأفضل حال وأن يتعافى سريعا، لقد لاحظت وهو يغادر الملعب أنه غير قادرعلى النظر للأمام”.

وتوقفت المباراة 15 دقيقة بسبب هذه الواقعة حيث تلقى الحكم المساعد بعض الإسعافات الأولية على مقاعد البدلاء حتى تم استبداله بالحكم الرابع نيكولاس فينتر.

وبعدها استفسر المذيع الداخلي للملعب من الجمهور عن وجود شخص بين الحاضرين يحمل رخصة حكم حتى تقدم توبياس كرول لاعب فولفسبورج السابق الذي يبلغ من العمر 32 عاما ليتولى المهمة.

وكرول هو حارس مرمى ويعمل مديرا رياضيا لنادي إم تي في جيفهورن أحد الفرق المجاورة لملعب فولفسبورج.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم الحكام أليكس فيويرهيردت “إذا لم نكن نعثر على حكم في الملعب لاستكملنا اللقاء بدون حكم رابع”.