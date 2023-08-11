نقل مواطنة من إسطنبول للمملكة بعد تعرضها لعارض صحي

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أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول عن نقل مواطنة عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجها إثر تعرضها لعارض صحي، وذلك حسبما ذكرت قنصلية المملكة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر اليوم.

حيث قالت القنصلية عبر حسابها الرسمي “في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج وانطلاقا من المهام المناطة بالقنصلية… قامت القنصلية اليوم بنقل مواطنه عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لإستكمال علاجها وقد رافقها بالمطار موظف قسم شؤون السعوديين مع صادق الدعوات لها بتمام الشفاء العاجل”.