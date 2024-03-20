نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي السعودي لشهر يناير 2024 ليبلغ 103.3 نقاط.. ونشاط التعدين والمحاجر الأكبر وزناً

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سجل الرقم القياسي لمؤشر الإنتاج الصناعي السعودي (IPI) 103.3 نقاط لشهر يناير 2024، مقارنة بـ 103 نقاط لشهر ديسمبر 2023، محققاً بذلك نمواً شهرياً بنسبة 0.3%، وفق بيانات المسح الإحصائي الشهري المُعد من قبل الهيئة العامة للإحصاء، الذي يقيس معدل التغيرات الشهرية في كميات الإنتاج بين الشهر الحالي والشهر السابق.

ويغطي مسح الإنتاج الصناعي الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت قطاع الصناعة وهي: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعات التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

ويُعرف هذا المؤشر بأنه مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، والذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، ويتم تصنيف بيانات المؤشر وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، ويتم نشره على أساس شهري.

ويُعزى هذا النمو الحاصل في مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى، النمو في أكبر مكوناته وهو النشاط الاقتصادي للتعدين واستغلال المحاجر والذي يمثل ما نسبته 61.4% من وزن المؤشر حيث حقق نمواً بنسبة 0.1% ليسجل 98.2 نقطة لشهر يناير 2024، بعد أن كان عند 98 نقطة في ديسمبر.

وجاء ثانياً النشاط الاقتصادي للصناعات التحويلية، والذي يُمثل ما نسبته 35% من وزن المؤشر محققاً نمواً بنسبة 1.1% ليسجل 113.8 نقطة لشهر يناير 2024، بعد أن كان عند 112.6 نقطة لشهر ديسمبر 2023.

وحل ثالثاً، النشاط الاقتصادي لإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، والذي يمثل ما نسبته 0.7% من وزن المؤشر محققاً نمواً بنسبة 1% ليسجل 113.2 نقطة، بعد أن كان عند 112.1 نقطة لشهر ديسمبر 2023، بالمقابل، سجل الرقم القياسي الفرعي للنشاط الاقتصادي لإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 80.2 نقطة، والذي يمثل ما نسبته 2.8% من وزن المؤشر.