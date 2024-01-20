نهاية الثوران البركاني جنوب غربي ريكيافيك بآيسلندا

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أعلن مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي الجمعة انتهاء الثوران البركان شمال مدينة غريندافيك الساحلية في جنوب غرب آيسلندا.

وقال المكتب “من المحتمل جدًا أن الصهارة لم تعد تتدفق من الفتحة التي شقتها في القشرة الأرضية، وأن الثوران قد انتهى”، ورغم ذلك قال مكتب الأرصاد “إن خطر الانهيار الأرضي عند شقي الصهارة ما زال مرتفعاً”.

وقد تم إخلاء المدينة التي يسكنها نحو 4000 نسمة، لأول مرة في 11 نوفمبر 2023 كإجراء احترازي بعد مئات الزلازل الناجمة عن حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية، وهو ما يعد مقدمة لثوران بركاني.

وسمح للأهالي بالعودة إلى منازلهم لفترة وجيزة بعد وقت قصير من ثوران البركان في 18 ديسمبر وبشكل دائم في 23 من الشهر نفسه، لكن بضع عشرات فقط من السكان اختاروا الرجوع إلى غريندافيك.

الجدير بالذكر أنه يوجد 33 نظاماً بركانياً نشطاً في هذا البلد الذي يواجه النار والجليد، وهو أكبر عدد براكين في بلد أوروبي.