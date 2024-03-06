نوير: لم نتوقع التأهل بسهولة أمام لاتسيو

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أعرب مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عن شعور فريقه بالراحة، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على لاتسيو بثلاثية نظيفة، في إياب ثمن النهائي.

وقال نوير، في تصريحات نقلها موقع “سكاي سبورت ألمانيا”: “بالطبع عانينا من الضغط قبل المباراة، والآن نشعر براحة كبيرة لسير الأمور بصورة مثالية إضافة إلى سيطرتنا على اللقاء اليوم”.

وأضاف “لم نتوقع أن تسير الأمور بهذه السهولة بعد الأسابيع والشهور الماضية في الوقت الذي تعرضنا فيه لسيل من الانتقادات، بالطبع تم إزالة حمل هائل من على أكتافنا”.

وعما صنع الفارق في اللقاء، علق نوير بقوله “كانت مباراة مهمة للغاية، الكل كان يعرف ما تعنيه، لم نرتكب أي أخطاء وعملنا بشكل مثالي دفاعيًا، كان لدينا تمركزًا جيدًا في أرض الملعب وسهلنا اللقاء على أنفسنا، وواصلنا اللعب بنفس الصورة طوال الـ90 دقيقة”.