نيابةً عن أمير منطقة الجوف.. الأمير متعب بن مشعل يستقبل المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المواطنين خلال الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموّ أمير المنطقة للمواطنين، التقى خلالها بجموع المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكوميّة من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسّلام على سموِّه، وذلك في قصر سمو أمير المنطقة بمدينة سكاكا مساء اليوم.

وقد جرى تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة، في ظلّ التوجيهات والمتابعة من قبل سموّ أمير المنطقة، كما استمع سموه إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف المجالات العامة, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.