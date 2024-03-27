نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.

وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير جمهورية مالي بوبكر غورو ديال، وسفير جمهورية منغوليا (غير مقيم) أودونباتار ، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا موجوبو ديفيد ماجابي، وسفير جمهورية زامبيا دنكان موليما، وسفير جمهورية فنلندا آنو إيريكا فيليانين، وسفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية نافا راج سوبيدي، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية سيرجيو آوغونيو دي روسيوس باث، وسفير أوكرانيا أناتولي غريغوري بيتر ينكو، وسفيرة مملكة السويد بيترا ميناندر، وسفيرة مملكة الدنمارك ليزالوته بليزنير، وسفير ماليزيا وان زايدي بن وان عبدالله، وسفير جمهورية سلوفاكيا رودولف ميشالكا، وسفير جمهورية ليتوانيا (غير مقيم) راموناس دافيدونيس، وسفير جمهورية فنزويلا البوليفارية دافيد نييفيس فيلاسكيز كارابايو، وسفير مملكة كمبوديا (غير مقيم) أوك سارون، وسفير جمهورية جنوب السودان جون صاموئيل بوجو كير، وسفير جمهورية تشاد حسن صالح القدم، وسفيرة الاتحاد السويسري ياسمين شاتيلا زالفن، وسفير جمهورية الهند سهيل أعجاز خان، وسفير جمهورية تشيلي (غير مقيم) باتريسيو دياز بروتون، وسفير جمهورية بولندا روبرت روستك، وسفير جمهورية ملاوي (غير مقيم) يونس عبدالكريم بيو، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية مايكل الآن راتني، وسفير جمهورية الباراغوي (غير مقيم) خوسيه رافائل آغويرو أفيلا، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية أحمد فاروق، وسفيرة جمهورية العراق صفية طالب السهيل، وسفير كندا جين فيليب لينتو، وسفير جمهورية راوندا يوجين سيجور كايهورا، وسفير جمهورية سنغافورة سداسيفن بريمجت، وسفير جمهورية التشيك بافيل كافكا.

وقد رحب سمو ولي العهد بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات سموه لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، معبرين عن شكرهم وامتنانهم على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.