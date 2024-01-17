نيابة عن وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في الدورة غير العادية للجامعة العربية على المستوى الوزاري للتباحث حيال آخر التطورات بشأن الصومال والعراق

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نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتباحث حيال آخر التطورات بشأن الصومال، والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري، بحث سبل تكثيف التنسيق العربي المشترك بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، ويضمن تطبيق كافة القوانين والأعراف الدولية، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التشاور حيال القضايا العربية على كافة الأصعدة.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.