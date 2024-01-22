نيجيريا تهزم غينيا بيساو وتحجز بطاقة العبور لثمن نهائي أمم أفريقيا

المناطق_وكالات

بلغ منتخب نيجيريا دور الستة عشر من بطولة لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك عقب فوزه على منتخب غينيا بيساو 1 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب غينيا الاستوائية المتصدر بنفس الرصيد من النقاط والمتفوق عليه في فارق الأهداف.

على الجانب الأخر، ودع منتخب غينيا بيساو المنافسات بعد احتلاله المركز الرابع والأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وسجل أوبا سانجانتي ، لاعب منتخب غينيا بيساو، هدف المباراة الوحيد للمنتخب النيجيري بهدف عكسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37.

وسيلعب منتخب نيجيريا في دور الستة عشر، مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا وجامبيا.